En la madrugada de este lunes 27 de octubre de 2025, cerca de las 6 de mañana, hubo un incendio en un descampado en inmediaciones de avenida Libertador, entre calle Paula Albarracín de Sarmiento y Lateral de Circunvalación, frente a Casa de Gobierno. Las llamas alertaron a los vecinos de alrededores que temieron en perder su casa, pero el fuego solo alcanzó el restaurante de comida mexicana "Chinga Tu Madre".

El dueño de “Chinga tu Madre”, Sebastián Dávila contó a DIARIO HUARPE cómo el fuego arrasó con gran parte de su local gastronómico. El siniestro comenzó en un baldío contiguo lleno de basura y pastizales secos.

El fuego sorprendió a Sebastián en la madrugada del lunes. “Me llamaron para avisarme que había un incendio al lado del restaurante, en el baldío este que está lleno de mugre, hojas y basura prácticamente”, relató el dueño visiblemente afectado.

El lugar de las mesas y atención al público logró salvarse. Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

El local gastronómico, conocido por su cocina fusión, sufrió daños considerables. “Me dañó todo lo que es la cocina, la desintegró entera, como se va a ver en las imágenes. Toda la maquinaria, el sector de frío, las heladeras, las cámaras, los cajones de gaseosas y cervezas, la mercadería... todo devastado”, detalló.

Según contó, la parte comercial del salón principal logró salvarse. “Por suerte en la casa no ingresó el fuego y el sector de atención al público quedó intacto dentro de todo”, explicó, aunque advirtió que la instalación eléctrica y los equipos quedaron inservibles.

El sector de frío, las heladeras, también sufrieron consecuencias. Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

El propietario señaló que el incendio se originó en un terreno contiguo que lleva años sin mantenimiento. “Llevo 15 años acá y nunca vi una persona limpiando ese lugar. Está lleno de bichos, ratas, basura... y ahora pasó lo peor”, lamentó.

La falta de cuidado, según Sebastián, fue una amenaza latente para todos los vecinos. “Siempre hubo quejas por los olores y la suciedad, pero nadie hizo nada. Ahora me tocó a mí pagar las consecuencias”, dijo.

Los cajones de gaseosas y cervezas, la mercadería, todo quedó devastado. Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

El panorama inmediato no es alentador. El incendio destruyó completamente la cocina y las instalaciones técnicas, por lo que el restaurante no podrá abrir en el corto plazo. “No puedo arrancar de vuelta porque no tengo cocina. Hay que hacer toda la instalación eléctrica nueva, todos los certificados eléctricos y de gas otra vez. Cuando hay un incendio, la habilitación se anula y se tiene que iniciar una nueva”, explicó.

“Voy a perder por lo menos dos meses de laburo, además del costo enorme de refaccionar todo”, agregó con resignación.

Mientras los peritos trabajan para determinar las causas del incendio, Sebastián busca respuestas sobre la responsabilidad del baldío vecino. “Espero conocer ahora al dueño para poder hablar. Nunca lo vi. Pero esto no puede volver a pasar”, concluyó.