El quiebre definitivo entre L-Gante y su mánager, Maxi El Brother, se produjo a raíz de denuncias de irregularidades económicas que involucrarían una suma superior al millón de dólares. En este contexto, la figura de Wanda Nara emergió como un factor determinante en la decisión del cantante.

Según la periodista Pampa Mónaco, "la aparición de Wanda Nara fue crucial en esta historia". La mediática, de la que se destaca su capacidad empresarial, fue testigo directa de la intensa relación profesional y personal entre L-Gante y Maxi El Brother durante más de dos años. Vio de cerca tanto los buenos momentos, ligados a presentaciones y shows, como los enfrentamientos que marcaron la relación.

Pampa Mónaco explicó que, en cuanto Wanda puso un pie en la relación, se dio cuenta de que existía un desequilibrio, notando que L-Gante "generaba algo que no recibía".

La mediática "avivó" a Elián Valenzuela, alertándolo sobre las irregularidades. Federico Seeber agregó que Wanda seguramente le dijo: "che, pará, acá hay algo que no está bien".

Además del aspecto económico, Wanda Nara habría aconsejado al cantante sobre la dirección de su proyección artística. Le habría sugerido: "Vos ya tenés que estar haciendo teatros, festivales, no cuatro shows en una noche", reflejando su visión estratégica sobre la carrera del artista.