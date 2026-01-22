Qué significa cuando Milei afirmó "Maquiavelo ha muerto"

El miércoles 21 de enero de 2026, el presidente argentino Javier Milei disertó en el Foro Económico Mundial de Davos, posicionándose como un defensor absoluto del capitalismo de libre empresa.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que este modelo es el “único sistema justo y eficiente” y arremetió contra el socialismo por sus “resultados catastróficos”, calificando puntualmente a Venezuela como una “narcodictadura terrorista”. Milei subrayó la urgencia de retomar los valores de la filosofía griega, el derecho grecorromano y los principios judeocristianos para “salvar a Occidente” del avance de ideas que erosionan la libertad.

Publicidad

En el momento más comentado de su discurso, el presidente lanzó una sentencia contundente: “El capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”. Con esta referencia, Milei buscó impugnar la tradición política que separa la ética de la eficacia, simbolizada en la figura de Nicolás Maquiavelo.

El pensador italiano, nacido en 1469, desarrolló sus ideas tras años en la administración pública de Florencia y su posterior caída en desgracia bajo los Médici. En su obra El Príncipe, Maquiavelo planteó que un gobernante debe ser efectivo antes que moralmente bueno, recomendando ser “zorro” y “león”, y afirmando que “es mejor ser temido que amado” cuando no se pueden lograr ambos.

Publicidad

Aunque Maquiavelo también defendió la república y las instituciones en otros escritos, Milei utilizó su nombre para cuestionar los "atajos del poder" y sostener que, en un sistema de mercado libre, la justicia y la eficiencia no entran en conflicto.