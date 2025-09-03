El Gobierno bonaerense anunció que reforzará la seguridad en el acto de cierre de campaña de Javier Milei, previsto en el partido de Moreno. Según confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se dispondrá de un operativo policial cinco veces superior al requerido por la Casa Militar.

Bianco rechazó las acusaciones de La Libertad Avanza sobre una presunta “zona liberada” y detalló que serán alrededor de 500 los efectivos que custodiarán el predio y sus alrededores. El funcionario agregó que también habrá presencia de motos y helicópteros para garantizar el resguardo presidencial.

Publicidad

“La seguridad del presidente es responsabilidad de la Casa Militar. La Provincia funciona como auxiliar y, aunque se nos pidieron 100 efectivos, decidimos quintuplicar la cifra”, explicó Bianco.

Desde el espacio libertario, el diputado nacional Sebastián Pareja había cuestionado el operativo y planteado sospechas de un posible atentado. Ante esas declaraciones, Bianco respondió que se trata de una “operación política” y acusó a la oposición de intentar desviar la atención de las denuncias que involucran a Karina Milei.

Publicidad

El ministro recordó además que ya se habían emitido advertencias sobre la elección del predio en Moreno. “No era una locación recomendable para un acto de estas características”, señaló. Sin embargo, garantizó que la seguridad será reforzada para evitar incidentes.

Bianco también instó a la ciudadanía a no concurrir al lugar del cierre si no forman parte de la convocatoria: “Que vayan los militantes. La forma de expresar el rechazo a Milei no es con agresión ni con insultos, sino en las urnas el domingo”.