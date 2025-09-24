Un hecho de inseguridad generó preocupación entre los vecinos de Pasaje Elizondo, en Rawson, cuando un hombre ingresó sin permiso a una vivienda durante la mañana del martes.

Todo ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando la propietaria de la casa descubrió al sospechoso adentro de su hogar. Al verse sorprendido, el hombre salió corriendo y saltó la puerta de ingreso para escapar.

De inmediato, la mujer alertó a la policía. Personal de la Motorizada N° 2 y del Comando Radioeléctrico Sur se hizo presente en la zona y comenzó una persecución que terminó pocos metros más adelante, en la intersección de calle Elizondo y Boulevard Sarmiento, donde lograron detener al sujeto.

El detenido fue identificado como Luciano Rodrigo Luna, quien quedó a disposición del sistema judicial. La damnificada lo reconoció en el lugar como la misma persona que había ingresado a su casa.

El caso fue derivado al sistema especial de flagrancia, con intervención del fiscal Dr. Emiliano Usín, quien dispuso los pasos a seguir en el marco de la investigación.