Policiales > Pasaje Elizondo
Rawson: sorprendieron a un hombre dentro de una casa y terminó detenid
POR REDACCIÓN
Un hecho de inseguridad generó preocupación entre los vecinos de Pasaje Elizondo, en Rawson, cuando un hombre ingresó sin permiso a una vivienda durante la mañana del martes.
Todo ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando la propietaria de la casa descubrió al sospechoso adentro de su hogar. Al verse sorprendido, el hombre salió corriendo y saltó la puerta de ingreso para escapar.
De inmediato, la mujer alertó a la policía. Personal de la Motorizada N° 2 y del Comando Radioeléctrico Sur se hizo presente en la zona y comenzó una persecución que terminó pocos metros más adelante, en la intersección de calle Elizondo y Boulevard Sarmiento, donde lograron detener al sujeto.
El detenido fue identificado como Luciano Rodrigo Luna, quien quedó a disposición del sistema judicial. La damnificada lo reconoció en el lugar como la misma persona que había ingresado a su casa.
El caso fue derivado al sistema especial de flagrancia, con intervención del fiscal Dr. Emiliano Usín, quien dispuso los pasos a seguir en el marco de la investigación.
