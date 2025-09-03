El pasado 1 de septiembre, una mujer del departamento Pocito denunció la sustracción de dos motocicletas y una freidora de aire de su propiedad, esto motivó una rápida investigación policial que culminó con el hallazgo de los efectos robados.

Los rodados coincidían con las descripciones aportadas a la Policía y fueron reconocidos por sus dueños.

Alrededor de las 23 horas, la víctima denunció el robo en el interior de su finca, ubicada en la calle Bazán Agras y Florida, en la localidad de Carpintería. Personas aún no identificadas se llevaron una moto Guerrero 110 cc. de color rojo, una Gilera 110 cc. de color negro y una freidora de aire. La víctima radicó la denuncia en la Subcomisaría Castro, que de inmediato inició las diligencias del caso.

La causa tomó un nuevo impulso con la intervención del Grupo Motorizado de Unidad Coordinadora de Departamentales, a cargo del oficial principal Sánchez. Con información recabada en el lugar del hecho, los efectivos montaron un operativo de rastrillaje que se concentró en las zonas aledañas a la finca.

las motos habían sido ocultadas bajo ramas de los arbustos de la zona.

Las tareas de investigación y el despliegue del grupo motorizado guiaron a los uniformados a unos tres kilómetros al oeste del lugar del robo, en una zona de arbustos ubicada casi al pie del cerro. El terreno, de difícil acceso, no detuvo a los agentes que, tras una exhaustiva búsqueda, encontraron los objetos denunciados.

La freidora de aire estaba embalada en una bolsa de residuos de color negro y también fue recuperada.

El procedimiento culminó dos horas después del hallazgo, debido a la complejidad para trasladar los efectos desde el descampado hasta la sede policial. La Policía confirmó que las motos y la freidora recuperadas coincidían plenamente con la denuncia de Moreno.

La investigación se encuentra en pleno desarrollo. Las autoridades buscan identificar y detener a los autores del robo. Se espera que en las próximas horas se realicen nuevos procedimientos.