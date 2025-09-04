Sebastián Penco, el exfutbolista de San Martín de San Juan, concretó su esperado regreso a la actividad profesional con un debut soñado en el Club Atlético Minero. El delantero, de 41 años, fue una de las incorporaciones estrellas para el equipo de Pocito y, en su primer partido oficial contra Sportivo Desamparados, demostró su vigencia al anotar un gol clave. El encuentro, disputado en el campo de juego de Juventud Unida, fue el principal atractivo de la jornada. El "Motoneta" ingresó en la segunda mitad y, a los cinco minutos, marcó el segundo tanto que selló la victoria por 2 a 0 de su conjunto.

El primer gol de Penco con la camiseta de Minero

El partido se había pospuesto a raíz del temporal de Santa Rosa, por lo que el partido se jugó recién este miércoles en el reducto de Juventud Unida de Pocito, lugar habitual de localía para el conjunto minero. Con un clima ideal y una gran presencia de espectadores, el retorno de Penco fue enmarcado por una emoción especial, ya que su anotación se produjo ante el rival de toda la vida de su ex equipo.

Penco, que colgó los botines hace un tiempo, decidió retomar su carrera a los 41 años. Luego de un mes de intensa preparación junto a sus nuevos compañeros, se puso a las órdenes del entrenador para este importante desafío. El primer tanto con Minero, fue coronado con su tradicional festejo simulando que está andando en una motoneta. Además, había logrado convertir el segundo en su cuenta personal, pero fue anulado por offside.

Con esto, el partido terminó con un 2 a 0 en favor de Minero sobre Desamparados y con la alegría de que la motoneta volvió a encender.