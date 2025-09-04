Una histórica empresa de productos lácteos, La Suipachense, ha detenido por completo sus operaciones, lo que podría derivar en el cierre definitivo de su fábrica en 15 días. La drástica situación se originó a partir del inesperado abandono de sus propietarios, el grupo venezolano Maralac. Esta crítica circunstancia pone en riesgo 150 puestos de trabajo y genera una gran incertidumbre social en la localidad bonaerense de Suipacha, cuya economía se sustenta, en gran parte, en la actividad de esta firma.

Los trabajadores de la compañía califican la situación como un "vaciamiento", ya que los dueños se marcharon sin previo aviso, dejando importantes deudas con acreedores, proveedores y transportistas. La firma acumula 595 cheques rechazados por un valor de 5.882 millones de pesos. Además, enfrenta la posibilidad de un corte total de los servicios de energía y gas por falta de pago.

Publicidad

La paralización total de la producción se debe a la ausencia de insumos y a la falta de leche por parte de los productores, quienes dejaron de proveer a la planta debido a los constantes retrasos en los pagos. El gremio Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) alertó que la clausura podría materializarse en un plazo máximo de dos semanas. Este escenario representa un golpe devastador para la comunidad, ya que más del 60% de las familias de Suipacha dependen de manera directa o indirecta de la compañía, que durante más de siete décadas ha sido la principal generadora de empleo en la región.