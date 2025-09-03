Un nuevo episodio de violencia se registró este martes en Moreno, durante el acto de cierre de campaña de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas bonaerenses. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Club Villa Ángela, donde se desarrollaba el discurso del Presidente ante militantes de La Libertad Avanza.

En ese contexto, el periodista Cristian Mercante fue atacado con un botellazo que impactó en su rostro, provocándole una herida sangrante. El comunicador, que se encontraba cubriendo la actividad para el programa *Desayuno Americano* de América TV, relató con visible conmoción: “Estaba cubriendo para mi programa y no vi venir el elemento que me golpeó”.

Con el rostro ensangrentado, Mercante dialogó brevemente con colegas de C5N que registraban la situación y luego fue atendido por los servicios médicos dispuestos en el lugar. Según trascendió, se encontraba fuera de peligro, aunque el golpe le dejó una lesión de consideración.

El episodio se sumó a otros incidentes registrados en la previa del acto, donde militantes libertarios y vecinos del barrio Villa Trujui habían protagonizado una pelea a golpes de puño. La jornada se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad, que no logró evitar los episodios de violencia aislada que acompañaron la actividad proselitista.