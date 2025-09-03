Publicidad
Publicidad

Provinciales > Detalles

San Juan invertirá $2.114 millones en ayuda social tras el último temporal

El Gobierno de San Juan abrió un llamado a licitación para la compra de electrodomésticos, muebles, indumentaria y materiales de construcción destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Por el temporal del fin de semana pasado, Gobierno asistió a 5.103 familias afectadas. (Foto gentileza)

El Gobierno de San Juan anunció una inversión de $2.114.987.582 destinada a la adquisición de bienes y materiales para asistir a familias afectadas por el reciente temporal. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Promoción Social, abrió un llamado a proveedores que tendrá lugar el próximo martes 9 de septiembre en el Centro Cívico, primer piso, núcleo 4, a partir de las 9 de la mañana. La recepción de propuestas se cerrará media hora antes del inicio del acto de apertura de sobres.

El detalle de los elementos a adquirir es amplio. Incluye 2.000 camas de una plaza, 200 camas de dos plazas, 2.000 cuchetas y 4.200 colchones de distintas medidas. A esto se suman electrodomésticos como 200 cocinas de cuatro hornallas, 50 heladeras verticales, 50 termotanques de 90 litros, 2.000 teteras eléctricas y 1.000 estufas halógenas. También forman parte del pliego 502 garrafas de 10 kilos y 50 de 15 kilos, además de juegos de comedor, mesas y sillas.

Publicidad

La indumentaria prevista contempla 6.100 pares de zapatillas, 3.900 camperas de polar, 2.100 conjuntos de pantalón y buzo acrílico, 1.000 toallas y 4.000 frazadas de una plaza. En materia de construcción, el paquete incluye 2.000 membranas en rollo, 4.000 nylons de 200 micrones y 4.000 placas OSB de 11 mm para techos. Los oferentes deberán presentar muestras físicas de calzado, ropa, medias y frazadas, condición indispensable para avanzar en la adjudicación.

Según establecen las bases, la totalidad de los bienes deberá entregarse en un plazo máximo de 60 días a partir de la notificación de adjudicación. Los gastos de flete, embalaje y posibles roturas estarán a cargo del adjudicatario.

Publicidad

Con esta licitación, el Ejecutivo busca acelerar la asistencia a las familias más vulnerables, muchas de ellas damnificadas por las fuertes lluvias que golpearon distintos departamentos de la provincia durante el último temporal.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS