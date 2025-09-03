El Gobierno de San Juan anunció una inversión de $2.114.987.582 destinada a la adquisición de bienes y materiales para asistir a familias afectadas por el reciente temporal. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Promoción Social, abrió un llamado a proveedores que tendrá lugar el próximo martes 9 de septiembre en el Centro Cívico, primer piso, núcleo 4, a partir de las 9 de la mañana. La recepción de propuestas se cerrará media hora antes del inicio del acto de apertura de sobres.

El detalle de los elementos a adquirir es amplio. Incluye 2.000 camas de una plaza, 200 camas de dos plazas, 2.000 cuchetas y 4.200 colchones de distintas medidas. A esto se suman electrodomésticos como 200 cocinas de cuatro hornallas, 50 heladeras verticales, 50 termotanques de 90 litros, 2.000 teteras eléctricas y 1.000 estufas halógenas. También forman parte del pliego 502 garrafas de 10 kilos y 50 de 15 kilos, además de juegos de comedor, mesas y sillas.

La indumentaria prevista contempla 6.100 pares de zapatillas, 3.900 camperas de polar, 2.100 conjuntos de pantalón y buzo acrílico, 1.000 toallas y 4.000 frazadas de una plaza. En materia de construcción, el paquete incluye 2.000 membranas en rollo, 4.000 nylons de 200 micrones y 4.000 placas OSB de 11 mm para techos. Los oferentes deberán presentar muestras físicas de calzado, ropa, medias y frazadas, condición indispensable para avanzar en la adjudicación.

Según establecen las bases, la totalidad de los bienes deberá entregarse en un plazo máximo de 60 días a partir de la notificación de adjudicación. Los gastos de flete, embalaje y posibles roturas estarán a cargo del adjudicatario.

Con esta licitación, el Ejecutivo busca acelerar la asistencia a las familias más vulnerables, muchas de ellas damnificadas por las fuertes lluvias que golpearon distintos departamentos de la provincia durante el último temporal.