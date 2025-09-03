La justicia argentina confirmó el miércoles que tiene en su poder una pintura que fue robada por los nazis a un galerista holandés hace varias décadas, después de una intensa búsqueda por determinar su paradero.

La obra, titulada 'Retrato de una dama' y creada por el maestro italiano Giuseppe Ghislandi en el siglo XVII, había aparecido en una fotografía publicada en el sitio web de un agente inmobiliario de Mar del Plata. La propiedad vinculada a esta publicación pertenecía a la hija de Friedrich Kadgien, un exjerarca nazi que se trasladó a América Latina tras la Segunda Guerra Mundial.

Durante la investigación, las autoridades llevaron a cabo múltiples allanamientos en la residencia de Patricia Kadgien, hija del exoficial nazi, y en domicilios de otros familiares, aunque inicialmente no lograron encontrar la pintura.

Por orden judicial, Patricia Kadgien y su esposo permanecen bajo prisión domiciliaria hasta el jueves, debido a que la justicia consideró que estaban obstaculizando la pesquisa. La fiscalía de Mar del Plata anunció que presentará oficialmente la pintura en una conferencia de prensa prevista para la tarde del miércoles.

Además, para el jueves está programada una audiencia en la que se formalizará la imputación contra la pareja, que sería por "encubrimiento de robo en contexto de genocidio".