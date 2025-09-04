El dirigente social Juan Grabois confirmó que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el manejo del dinero correspondiente al Premio Génesis de Israel, que el mandatario recibió en junio de este año y que incluía un millón de dólares.

Según Grabois, la ley argentina establece que “el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo”. El dirigente explicó que no hay constancia del ingreso de ese millón de dólares al Tesoro Nacional y calificó la situación como un “nuevo robo”.

En sus redes sociales, Grabois detalló que la respuesta oficial del gobierno indica que “del palo verde no hay registros”. Además, cuestionó la declaración de Milei sobre la donación del dinero: “¿Será la Fundación Garrahan? No amigo. A una fundación trucha en Estados Unidos. Eso también sería ilegal porque el presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio… pero ni siquiera es verdad lo que dijo”.

El dirigente también hizo referencia al equivalente en pesos del monto recibido, $1.377 millones según la devaluación actual, y señaló: “Ya se entendió que la comisión de Karina es el 3%. Por lo menos devolvele a los argentinos los 1.336 millones restantes”, aludiendo a las acusaciones contra la hermana del Presidente en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Grabois cerró sus publicaciones con críticas hacia el origen del premio: “Dicho sea de paso, el ‘Nobel israelí’ no es filantropía: es una coima que le paga el gobierno de Israel a Milei para obtener apoyo diplomático a la masacre palestina”.

El Premio Génesis, conocido también como el “Nobel Judío”, se entrega a individuos destacados por sus logros profesionales y contribuciones filantrópicas. La edición 2025 reconoció a Milei, siendo la primera vez que se otorga a un jefe de Estado no judío. En su discurso de premiación, Milei citó a Borges y expresó sentirse honrado por el galardón, anunciando que donaría el dinero a organizaciones para combatir el terrorismo y el antisemitismo.

El comité del Genesis Prize destacó el compromiso de Milei con Israel, incluyendo su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y su postura en la ONU sobre votos relacionados con el Estado israelí. Desde su creación en 2013, el premio ha destinado más de 50 millones de dólares a iniciativas filantrópicas en 31 países, con ganadores anteriores como Michael Bloomberg, Steven Spielberg y Ruth Bader Ginsburg.