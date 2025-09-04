El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, continúa internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires por una infección urinaria, por lo que permanecerá bajo observación al menos un día más. A pesar de la situación, su estado de ánimo es bueno y en la jornada de hoy recibió la visita de su hijo, Ignacio Russo. El equipo médico que lo atiende decidió prolongar el período de internación para monitorear de cerca su estado de salud, ya que la infección fue causada por una bacteria resistente a los antibióticos comunes. Por esta razón, el entrenador de 69 años no podrá reincorporarse a las prácticas del conjunto xeneize.

El entrenador había ingresado el martes por la mañana para una serie de exámenes de rutina, pero los doctores identificaron la infección y determinaron que debía quedarse internado. Durante la noche del martes, el técnico recibió un tratamiento con antibióticos e hidratación por vía intravenosa, y si su evolución continúa de manera positiva, podría recibir el alta el jueves por la mañana para volver a su hogar. Allegados a Russo aseguraron que se encuentra de buen humor y que desde ayer insiste en volver a su casa para retomar sus actividades.

En lo que respecta al club de la ribera, no ha emitido un comunicado oficial sobre la salud de su entrenador. Por otra parte, el entorno del director técnico ha mantenido un hermetismo total respecto a su estado físico, incluso desde que asumió al frente del plantel a mediados de año. Russo ha demostrado ser una persona con resiliencia y fortaleza, luego de su batalla contra el cáncer de próstata en 2017. A pesar de los tratamientos, nunca se alejó de sus obligaciones como entrenador y llevó a su entonces equipo, Millonarios de Colombia, a la victoria en el Torneo Finalización.

No obstante, el plantel retomó este miércoles sus entrenamientos en Ezeiza, pensando en el próximo compromiso ante Rosario Central, bajo la supervisión de los asistentes de campo Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes estarán al mando de las prácticas hasta que Russo pueda incorporarse a su trabajo habitual.