En agosto de 2025, los mineros de Bitcoin Riot Platforms y CleanSpark registraron un notable aumento en la producción de criptomonedas, según las actualizaciones operativas difundidas el miércoles.

Riot Platforms minó 477 BTC en agosto, lo que representa un incremento de 322 BTC con respecto al mismo mes del año anterior. Este volumen supone un crecimiento del 48% en comparación con agosto de 2024. La compañía vendió 450 BTC, generando ingresos netos por 51.800 millones de dólares, y actualmente posee un total de 19.309 BTC, cifra que refleja un aumento del 92,7% en los últimos 12 meses.

Por su parte, CleanSpark produjo 657 BTC en agosto, un aumento de 478 BTC respecto a agosto de 2024, equivalente a un crecimiento interanual del 37,5%. Durante ese mes, la empresa vendió 533,5 BTC por un monto aproximado de 60,7 millones de dólares. Además, CleanSpark informó que ahora mantiene una reserva de 12.827 BTC, lo que implica un aumento del 69,7% en el último año.

Esta expansión en la producción se da en un contexto donde la dificultad para minar Bitcoin ha aumentado notablemente. En los últimos 12 meses, la dificultad minera creció un 44,9%, pasando de 89,5 billones en agosto de 2024 a 129,7 billones en 2025, según datos de CoinWarz.

La dificultad minera es un indicador que mide lo complejo que resulta para los mineros resolver los algoritmos que permiten validar transacciones y añadir bloques a la cadena de bloques de Bitcoin. Este parámetro se ajusta según el hashrate y la actividad minera, impulsando a los operadores a actualizar sus equipos o ampliar sus infraestructuras.

A pesar de este desafío, Riot y CleanSpark lograron incrementar su hashrate operativo promedio de forma sustancial. Riot elevó su hashrate a 31,4 EH/s en agosto de 2025, frente a 14,5 EH/s en agosto de 2024, lo que supone un aumento del 116,6%. CleanSpark también duplicó su capacidad, subiendo a 43,3 EH/s desde los 21,3 EH/s del año anterior, un crecimiento del 103,3%.

Algunos mineros están diversificando sus fuentes de ingresos. Por ejemplo, Hut 8 está desarrollando cuatro nuevos centros de datos en Estados Unidos orientados a la computación de alto rendimiento, incluyendo tareas de inteligencia artificial. Asimismo, Hive Digital Technologies e Iren han ampliado sus áreas de negocio, y Riot nombró en febrero a un asesor experto en la transición de activos mineros hacia la IA.

Este panorama refleja cómo las empresas mineras buscan adaptarse y crecer pese a las condiciones cada vez más exigentes del mercado y la tecnología, consolidando su posición en el ecosistema de las criptomonedas.