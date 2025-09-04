Ante un club Mocoroa desbordado de militancia, el gobernador Marcelo Orrego encabezó el lanzamiento de la lista de candidatos a diputados nacionales de Por San Juan. El mandatario reafirmó su confianza en Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, y centró su discurso en la necesidad de que los legisladores defiendan los intereses provinciales en el Congreso, un mensaje clave de la campaña.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Orrego interpretó la masiva asistencia como una muestra de la solidez de su proyecto. "Que haya mucha gente marca que el proyecto que llevamos adelante en San Juan tiene una solidez, un programa y la convicción de llevarlo adelante", afirmó. Insistió en la necesidad de tener representantes cuyo único compromiso sea con los sanjuaninos, sin doblegarse ante internas partidarias nacionales. "Nuestros candidatos tienen el equilibrio, el compromiso y la sabiduría para defender los intereses de San Juan", sostuvo.

Mientras iba caminando hacia el Mocoroa, Orrego saludó a la militancia. (Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE).

El gobernador repasó los logros de su gestión, destacando la reactivación de la obra pública con recursos propios y la creación de programas como el Aprender, Trabajar y Producir, además de la apertura de líneas de crédito por más de $44.000 millones. Remarcó que San Juan fue una de las primeras provincias en resolver lo de la obra pública, a pesar de contar con menos recursos que gestiones anteriores. Orrego también enfatizó la importancia del trabajo en equipo, señalando que "creo en los equipos, hace mucho dejé de creer en las individualidades y los ismos".

Por su parte, Fabián Martín, primer candidato de la lista, expresó su entusiasmo y esperanza ante la militancia. Ratificó el rumbo del proyecto del gobernador y subrayó que "con muchos menos recursos se están haciendo más cosas", mencionando como ejemplos la reactivación de la obra pública y el Boleto Educativo Gratuito.

Martín no eludió la crítica a la gestión nacional y a las propuestas de La Libertad Avanza. Afirmó haber puesto límites al gobierno nacional en temas como la educación, la salud y los jubilados. En un claro mensaje diferenciador, confrontó a LLA: "Nosotros nos diferenciamos de La Libertad Avanza, que no cree en la obra pública, pero nosotros sí". El candidato defendió la inversión en infraestructura y la creación de puestos de trabajo, destacando una "mirada humanista" que se diferencia de la visión de LLA.

Por su parte, Laura Palma, segunda candidata, se mostró agradecida por el apoyo de la gente y reconoció los desafíos de la campaña. "La gente está muy cansada de la clase política, está cansada de las elecciones", comentó, señalando que la dificultad radica en llevar el mensaje y el entusiasmo ante la apatía de algunos.

El acto fue una reafirmación del proyecto político de Por San Juan, que busca consolidarse en la provincia. Con Orrego a la cabeza, el oficialismo apuesta a la defensa de los intereses locales, buscando atraer a los sanjuaninos que priorizan la gestión provincial por sobre la polarización política nacional.

Textuales

Marcelo Orrego / Gobernador de San Juan

"Cuando Fabián Martín esté sentado ahí va a ser un calingastino más, un capitalino más, un chimbero más, un sanjuanino de pura cepa".

Fabián Martín / Candidato a diputado nacional de Por San Juan

"Con menos recursos provinciales, porque perdimos los nacionales, se están haciendo más cosas, reactivamos toda la obra pública".

Laura Palma / Candidata a diputada nacional de Por San Juan