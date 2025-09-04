Un delincuente, identificado como Mauricio Pérez y conocido como “El Muerto”, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia por su presunta participación en un millonario robo ocurrido el pasado 16 de agosto en el barrio privado Altos de Rivadavia. La policía logró secuestrar parte de los elementos sustraídos, aunque la investigación continúa en busca de cómplices.

El hecho se produjo cuando delincuentes ingresaron a un complejo de viviendas en la zona de Rivadavia y se llevaron una importante cantidad de bienes de gran valor, incluyendo joyas, zapatillas, un reloj de alta gama, un bolso de pádel y dos notebooks. La denuncia fue radicada de inmediato, dando inicio a una investigación por parte de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos contra la Propiedad.

Las joyas que fueron secuestradas e el domicilio de Villa Lourdes en Rivadavia al momento de la detención del "El Muerto".

Tras un arduo trabajo de investigación y el análisis de diversas pruebas, la UFI solicitó una orden de allanamiento para una vivienda en Villa Lourdes, donde la Policía encontró y secuestró una gran cantidad de joyas y la vestimenta que el delincuente habría usado durante el robo.

El detenido, Mauricio Pérez, de 26 años, apodado "El Muerto", quedó alojado en la Comisaría 27ª del barrio Aramburu, a la espera de ser sometido a indagatoria. La investigación se centra ahora en determinar si actuó solo o si tuvo cómplices.