Mauro Icardi volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar un mensaje provocador dirigido a sus críticos. El delantero del Galatasaray compartió en sus historias de Instagram una imagen de la China Suárez posando en bikini junto a la piscina de su nueva residencia en Turquía.

En la publicación, Icardi acompañó la foto con un texto en inglés que decía: “Good morning. Wake up haters”, que significa “Buenos días, haters. Despierten”. Este mensaje fue interpretado como una respuesta directa a quienes lo cuestionan, en especial en el contexto de la reciente polémica que involucra a su ex esposa, Wanda Nara.

La polémica surgió luego de que Wanda fuera acusada de contar con un “ejército de trolls” para hostigar y atacar a la China Suárez en redes sociales. En ese marco, la publicación de Icardi fue rápidamente viralizada y considerada como un gesto subliminal hacia su ex pareja.

Además de enviar un mensaje a sus detractores, el futbolista aprovechó la oportunidad para mostrar públicamente a su novia y la vida de lujo que llevan en Estambul, reflejada en la imagen compartida desde su nueva casa.