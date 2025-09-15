El riesgo país de Argentina alcanzó los 1140 puntos este viernes 12 de septiembre, marcando su máximo en los últimos 11 meses, según el informe elaborado por JP Morgan Chase. La cifra refleja la creciente tensión financiera y la percepción de los inversores sobre la capacidad del país para cumplir con sus compromisos de deuda.

El aumento del indicador se da en paralelo a la caída de los bonos de la deuda argentina, que profundizaron pérdidas de hasta un 3% este lunes, anticipando nuevas subas en el riesgo país.

En el mercado cambiario, el dólar minorista se ubica en $1.480, mientras que el mayorista opera cerca del techo de la banda cambiaria. Por su parte, los dólares financieros presentan leves incrementos: el MEP cotiza a $1.474 y el contado con liquidación (CCL) a $1.485.

Las acciones argentinas en Wall Street muestran un desempeño mixto: lideran las subas Transportadora Gas del Sur (2,7%), Telecom Argentina (2,2%) y Central Puerto (1,6%), mientras que caen Globant (2,1%), Banco Macro (0,4%) y MercadoLibre (0,3%).

En comparación regional, el riesgo país argentino se ubica por debajo de Bolivia (1385 puntos) y por encima de Ecuador (689), consolidando a Argentina en segundo lugar en el ranking de riesgo crediticio de la región.

La reciente escalada se vincula, en parte, a los resultados de las elecciones bonaerenses y a la incertidumbre económica, que continúa presionando sobre los mercados financieros y cambiarios. Los analistas advierten que la tensión persiste y podría mantenerse mientras no se observen señales claras de estabilidad macroeconómica.