Este viernes 19 por la noche, la Municipalidad de Rivadavia llevó adelante la tradicional fiesta en homenaje a los docentes, en el salón Cepas Sanjuaninas, pero la celebración quedó envuelta en polémica luego de que la prensa fuera impedida de ingresar al lugar para realizar su cobertura.

Pasadas las 21, los invitados comenzaron a arribar al predio, ubicado en calle Rastreador Calivar a metros de avenida Libertador, donde el intendente Sergio Miodowsky recibía personalmente a los presentes. Sin embargo, cuando el equipo de DIARIO HUARPE intentó acceder para hacer una cobertura de este celebración hacia los docentes, el mismo fue interceptado por el equipo de prensa del municipio, que informó que los periodistas no podían entrar al evento.

Cabe recordar que se trata de una celebración organizada con fondos públicos, provenientes de los impuestos de todos los rivadavienses. Desde el medio, lamentamos la decisión oficial, que impidió acercar a la ciudadanía información sobre una actividad que involucra recursos del Estado y que tiene como objetivo reconocer la labor de los educadores de la provincia.

Desde la municipalidad explicaron a este medio que "no solicitamos cobertura de prensa", hecho que generó malestar entre los trabajadores de prensa y encendió el debate acerca de la importancia de garantizar el acceso a la información en actividades financiadas con dinero público.

La fiesta de los docentes en Rivadavia es un clásico del calendario social del departamento y suele reunir a maestros, profesores y autoridades en un ambiente de camaradería. Esta vez, sin embargo, la ausencia de cobertura periodística dejó a la comunidad sin conocer detalles de la celebración, su desarrollo y el uso de los recursos destinados al agasajo.