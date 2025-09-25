Palmeiras derrotó 3-1 a River Plate en el Allianz Parque y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores con un global de 5-2. La serie, que ya había mostrado paridad y tensión, terminó envuelta en polémica a partir de la decisión del árbitro Andrés Matonte de cobrar penal a favor del Verdao en el minuto 85, en una jugada que además terminó con la expulsión de Marcos Acuña.

Hasta ese momento, el partido estaba 1-1 gracias al temprano gol de Maximiliano Salas y la igualdad de Vitor Roque. River generaba peligro en el arco de Weverton y mantenía vivas sus chances de clasificación. Sin embargo, el tiro libre ejecutado rápidamente por Bruno Fuchs encontró mal parada a la defensa millonaria y derivó en la falta sancionada contra Facundo Torres. El uruguayo Matonte expulsó a Acuña y, tras revisión del VAR, José Manuel López convirtió el penal.

El delantero argentino, ex Lanús, volvió a marcar minutos después con una gran acción individual para sellar el 3-1 definitivo. El cierre fue caliente: los jugadores de River rodearon al árbitro y protestaron con vehemencia, mientras el cuerpo técnico, incluido Marcelo Gallardo, intervino para calmar los ánimos.

En conferencia de prensa, el entrenador del Millonario mostró su malestar por el desenlace: “Se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Tuvimos ocasiones claras. No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos. Desconcentraciones que se pagan caro. No hay mano de Colidio. El árbitro no supo manejar el partido”. Y agregó: “Condicionaste un partido al pedo”, en un fuerte reproche al colegiado uruguayo.

Con esta eliminación, River deberá concentrarse en los objetivos locales: es líder de la tabla anual del Torneo Clausura y enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. Palmeiras, en tanto, espera rival en semifinales: el ganador de la serie entre Liga de Quito y São Paulo, que favorece a los ecuatorianos por 2-0.