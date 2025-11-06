Un repartidor de 41 años fue víctima de un violento asalto este martes por la mañana en pleno centro de Mar del Plata. El delincuente, armado, lo amenazó y le robó la moto con la que realizaba entregas. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de sus compañeros y al rastreador satelital del vehículo, lograron ubicarla y recuperarla poco después en un asentamiento de la zona.

Según informó el portal 0223, el hecho ocurrió mientras el delivery realizaba un pedido. Tras el robo, el hombre alertó a otros repartidores, quienes se agruparon para buscar la moto. A través del sistema de geolocalización, descubrieron que el rodado se encontraba en la zona de Gascón y 184, dentro de un asentamiento conocido como Villa Gascón.

Varios de ellos se dirigieron al lugar y, pese a lo riesgoso del operativo, lograron recuperar el vehículo sin enfrentamientos ni heridos. “En una zona hostil tuvieron que ir estos valientes, y eso no les impidió rescatar la moto del trabajador de aplicación”, relató un vecino.

El rescate fue registrado por uno de los presentes y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. Minutos más tarde, la policía arribó al asentamiento, secuestró la moto para continuar con los trámites judiciales y confirmó que el sitio se encontraba abandonado.

Aunque no hubo detenidos, los trabajadores denunciaron la falta de seguridad en la zona y recordaron otros hechos similares. El pasado 22 de agosto, una caravana de repartidores logró recuperar tres motos robadas en el barrio Libertad, lo que evidencia una creciente ola de robos que afecta a los trabajadores de aplicaciones en la ciudad.