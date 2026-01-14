Rodríguez vetó el Presupuesto 2026 de Chimbas tras el choque con el Concejo

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, envió oficialmente el veto total al Presupuesto 2026 y marcó un nuevo capítulo en la disputa política con el Concejo Deliberante. La decisión del Ejecutivo municipal llegó luego de que los concejales aprobaran el proyecto con fuertes modificaciones, entre ellas un aumento sustancial de la partida destinada al propio Concejo.

El veto fue notificado este miércoles 14 de enero según confirmaron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE y pone el foco en la discusión que desde diciembre cruza a los dos poderes del municipio: cómo distribuir los recursos en un contexto económico ajustado y quién fija las prioridades para el año. Para Rodríguez, el presupuesto votado por la mayoría del Concejo altera el equilibrio financiero y compromete la capacidad de gestión del municipio.

La modificación que más tensión generó fue el aumento de la partida legislativa, que pasó de alrededor del 3% del total presupuestado a más del 11%. Esa diferencia, según expuso la intendenta a este mismo medio, representa más de $4.000 millones y obliga a recortar recursos en otras áreas clave del municipio. La mandataria advirtió que ese cambio implica dificultades para sostener aumentos salariales, mejoras para contratados e incluso el pago de bonos durante el año. También señaló que el nuevo esquema presiona sobre servicios esenciales.

Tras la aprobación, Rodríguez cuestionó públicamente la decisión y habló de un quiebre institucional. Según la jefa comunal, las modificaciones no solo afectaron números sino también la planificación prevista para el año.

En su momento, desde el Concejo Deliberante defendieron la aprobación del presupuesto y negaron que se trate de una intromisión. En declaraciones públicas, el presidente del organismo legislativo municipal, Ariel Rivero, aseguró que las modificaciones se tomaron “con responsabilidad” y que el objetivo fue garantizar el funcionamiento institucional del cuerpo sin alterar el monto total del presupuesto enviado por el Ejecutivo.

La votación en diciembre tuvo además un componente político: si bien la mayoría avaló el proyecto modificado, hubo ediles que se opusieron y pidieron recuperar el diálogo. Uno de los más críticos fue el concejal Eduardo Núñez, quien afirmó que “no se puede tener un municipio paralelo” al cuestionar el incremento en la partida legislativa y advertir sobre una disputa de poder que, a su juicio, debía resolverse “con criterios de gobernabilidad”.

Próximo paso: el debate legislativo

Con el veto ya presentado, el Concejo deberá ahora definir si insiste o no con la versión que aprobó, a través de un proyecto de insistencia. Para ello, necesita una mayoría de dos tercios, es decir, que levanten la mano siete concejales. Ese paso será clave para establecer el desenlace del conflicto: si prevalece la postura del Ejecutivo o si el Legislativo sostiene el proyecto original.

Así la decisión recaerá sobre los concejales Ariel Rivero (presidente del cuerpo), Ivana Cortéz, Noelia Tortarolo, Augusto Neyra, Leonela Yúdica, Griselda Chávez, Eduardo Rodríguez, María Arredondo, Eduardo Núñez y Luciano Cano.

En este sentido, según pudo conocer este medio de fuentes del legislativo municipal, tanto oficialismo como oposición se han reunido para analizar en detalle el decreto del veto que envió Rodríguez. Al mismo tiempo, acorde dijeron, lo que les llamó la atención es el veto a toda la iniciativa presupuestaria y no realizar un veto parcial.

Dato

La iniciativa podría tratarse este mismo viernes 16 en el Concejo Deliberante.