Roly Serrano de novio con una mujer 44 años menor que él

Tras un extenso proceso de recuperación, Roly Serrano atraviesa un presente de plenitud personal y profesional en Córdoba. El actor de 70 años, quien el 3 de marzo de 2024 sufrió un grave accidente en la Ruta Nacional 9 que lo mantuvo nueve meses en terapia intensiva, confirmó su relación sentimental con Candelaria Saldaño Vicente, una joven de 26 años.

La pareja se conoció en la capital cordobesa durante las funciones de "Rolando". Candelaria es licenciada en teatro, egresada de la Universidad de Córdoba y del seminario Jolie Libois, y cuenta con experiencia profesional como asistente de dirección en la ópera "La Boheme".

Publicidad

Respecto a este vínculo, el artista declaró: "Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona".

Actualmente, ambos conviven y comparten el día a día en Carlos Paz, donde Serrano protagoniza la comedia "Suspendan la boda" junto a Nazarena y Barbie Vélez. Sobre su situación actual, el actor detalló: "Ni en pedo me imaginaba una nueva oportunidad sentimental. Para nada, nunca lo imaginé. Es un regalo de la vida, uno más. Ahora vivimos juntos. De hecho, Nazarena la conoció y le pidió ayuda en algunas cuestiones de producción. Ella colabora en lo que puede. Compartimos mucho en lo personal y en lo profesional".

Publicidad

Sobre la formación y el origen de su compañera, Serrano explicó: "La conocí en Córdoba, cuando vine a hacer Rolando. Es licenciada en teatro, estudió en la universidad de Córdoba, en el seminario Jolie Libois y está muy comprometida con el ambiente artístico. Incluso fue asistente de dirección en una puesta de ópera en el medio local (La Boheme, de G. Puccini)". Pese a la apertura sobre su relación, el intérprete concluyó aclarando su postura frente a los medios: "Trato de cuidar mi vida íntima y preservarla de la exposición".