Cultura y Espectáculos > Escándalo
Sabrina Rojas criticó a la China Suárez: "Dedicate a hacer cosas con tu novio"
POR REDACCIÓN
La China Suárez no deja de generar polémica. Tras un nuevo cruce con Yanina Latorre a través de X (anteriormente Twitter), la conductora Sabrina Rojas la liquidó en Pasó en América. Rojas opinó sobre el "nuevo tenso ida y vuelta" que tuvieron la actriz y la periodista por medio de redes, y no se guardó nada.
En el programa, Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli hablaron sobre el picante ida y vuelta. Tartufoli arrojó que "La China es más mala que la peste. Se enojó con Yanina". A esto, Rojas respondió con una crítica contundente:
"Este es un capítulo más de la China con Yanina Latorre. Yanina habla y no entendemos por qué la China está tan al tanto de lo que pasa acá. ¡Dedicate a hacer cosas con tu novio, a disfrutar esa vida maravillosa que tenés!".
El cruce en redes se originó luego de que la China Suárez, desde Turquía, no dejara pasar un comentario de los medios argentinos sobre ella y su relación con Mauro Icardi. Yanina Latorre había hecho declaraciones sobre cómo la actriz debería cuidar a su pareja luego de que Icardi se recuperara de una grave lesión. Suárez le respondió "con artillería pesada en X".
Rojas continuó criticando a Suárez, señalando que "si estás siendo feliz, vos no podés estar contestando todo, todo el tiempo". Agregó que "Aparte, desde el momento que le contestás a Yanina, sabés que te va a contestar. No la cortás más". La conductora de Pasó en América calificó a la China como "mediática, le gusta", y la comparó con Guido Süller, aunque resaltó que Suárez es "espléndida, bella y millonaria".
Finalmente, Sabrina Rojas brindó su apoyo a Wanda Nara, quien también ha tenido conflictos mediáticos con la China Suárez. Rojas aseguró que "En eso la banco más a Wanda, porque se hace cargo de que es mediática". Para terminar de liquidar a la China, Rojas utilizó una potente frase: "Ella no, porque la juega de actriz cool".