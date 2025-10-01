Marcelo Tinelli se reconcilió con la bailarina peruana Milett Figueroa, tras una reciente y "estruendosa" separación que había durado dos años. Esta reconciliación, que nadie avizoraba en el presente, fue corroborada por la actriz Sabrina Rojas. Rojas, durante su presencia en la alfombra roja de los Martín Fierro, reveló de manera espontánea, mediante un "acto fallido", que la pareja había vuelto. Esta confirmación de la actriz disipó la ambigüedad generada por las propias declaraciones de Figueroa en el mismo evento.

La ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa había sido calificada como "ruidosa, estruendosa, sorpresiva". Fue el propio conductor quien pateó el tablero y salió al plano público a gritar que el amor se había terminado, tras dos años de noviazgo.

Publicidad

Tinelli había hablado "a fondo", sin que nadie le preguntara específicamente, sobre el cierre de esa relación sentimental. Lo hizo en su nuevo ciclo de streaming, emitido por la plataforma Carnaval.

En su momento, Marcelo explicó "con mucha tranquilidad y profundidad" y "sin pelos en la lengua, ni filtros, ni metáforas" que había decidido terminar el lazo con la bailarina peruana. Desde ese anuncio, se maximizaron las averiguaciones para encontrar el motivo de semejante determinación.

Publicidad

Recientemente, la propia Milett Figueroa había brindado un "panorama confuso" durante su presencia en los Martín Fierro. Allí, la bailarina exteriorizó un concepto que abría la puerta a múltiples interpretaciones.

Figueroa contó: “Ahora creo que todo va a estar bien porque estamos tranquilos los dos”. Esa ambigüedad posibilitó que muchas voces ya consideraran la reconciliación.

Publicidad

Sin embargo, fue Sabrina Rojas quien lo mandó al frente a Tinelli al confirmar la noticia. La animadora de América TV fue consultada en la alfombra roja con la pregunta picante: "¿Ya estás de novia con Marcelo?".

Rojas exclamó primero: "Todavía no". E inmediatamente después, llegó la "revelación espontánea y que no se aguardaba hasta el momento", descrita como un "acto fallido".

Sabrina encendió la cerilla de una bomba al declarar: “Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett Figueroa”.