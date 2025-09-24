San Juan presentó una nueva estrategia de alimentación para la primera infancia. En un acto realizado el 24 de septiembre en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico, autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer el Nutripack “Nutriendo tu Desarrollo”, un modelo nutricional destinado a niños y niñas de 2 a 4 años.

La iniciativa se enmarca en el programa Mis Segundos Mil Días y está dirigida a una población de entre 8.000 y 12.000 niños sin cobertura explícita de salud, priorizando casos de especial vulnerabilidad socioeconómica.

Publicidad

El Nutripack es un complemento elaborado a partir de alimentos reales y nutritivos, sin ultraprocesados ni exceso de azúcares. Cuenta con aval científico de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Pediatría de San Juan y la Asociación Sanjuanina de Nutrición.

Uno de los cambios destacados es la reducción del costo: el nuevo esquema representa un 62% menos que el modelo anterior. El gasto mensual actual es de $17.250 frente a los $45.500 que demandaba el maletín previo.

Publicidad

Para acceder, las familias deben realizar controles integrales de salud en los centros más cercanos a sus domicilios. La entrega de Nutripacks es bimestral y fomenta la preparación de comidas caseras, buscando garantizar un adecuado estado nutricional.

Previo al lanzamiento oficial se realizó una prueba piloto en 8 centros de salud con 16 familias durante 4 meses. El 93,3% elaboró distintas preparaciones y el 73% expresó alta aceptación del modelo. Desde julio comenzó la distribución en todos los centros y hospitales, con la primera entrega en agosto y la próxima prevista para octubre.

Publicidad

En el acto de presentación participaron el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; autoridades de la cartera sanitaria y equipos de salud de toda la provincia.