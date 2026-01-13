San Juan refuerza la seguridad en el Paso de Agua Negra con la instalación de tótems inteligentes

El Paso Internacional de Agua Negra, uno de los corredores más importantes de la región, ha incorporado un nuevo sistema de seguridad y comunicación con la instalación de cuatro tótems de emergencia de última generación. Esta obra estratégica, desarrollada de manera conjunta por San Juan Innova y el Ministerio de Minería, busca reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes y garantizar la conectividad en una zona de difícil acceso y condiciones climáticas extremas.

Tecnología para la seguridad y la conectividad en la alta montaña

Cada uno de los cuatro dispositivos instalados está equipado con tecnología avanzada diseñada específicamente para operar en el entorno hostil de la cordillera. Los tótems cuentan con un botón de auxilio para comunicación inmediata, cámaras de seguridad con monitoreo remoto y internet satelital, lo que permite una respuesta rápida y coordinada de los servicios de emergencia incluso en situaciones de aislamiento geográfico.

Uno de los aspectos más destacados es su completa autonomía energética. Los equipos funcionan mediante paneles solares y baterías, lo que asegura su operatividad continua sin depender de la red eléctrica, garantizando el servicio ante cortes o condiciones climáticas adversas. Su diseño robusto ha sido concebido para resistir temperaturas extremas, fuertes vientos y las variaciones propias de la alta montaña.

Distribución estratégica y capacidades de control

La ubicación de los tótems fue planificada para cubrir puntos críticos a lo largo de la Ruta Nacional 150. El primer dispositivo se encuentra en el segundo mirador, a 14 kilómetros de la localidad de Guardia Vieja. El segundo está emplazado a 18 kilómetros, en el portal del futuro túnel de Agua Negra. El tercero se localiza a 9,8 kilómetros del anterior, y el cuarto a 11 kilómetros del tercero, ya en el límite internacional con Chile.

Además de las funciones de emergencia, la infraestructura incorpora lectores de patentes, una funcionalidad que amplía las capacidades de vigilancia y control del tránsito internacional, contribuyendo a la seguridad integral del corredor y a la prevención de incidentes.

Una red en expansión financiada con fondos mineros

El director de San Juan Innova, Patricio Gutiérrez, anunció que esta iniciativa es solo el comienzo de un proyecto más amplio. Durante el transcurso de 2026, está previsto expandir la red hasta alcanzar un total de veinte tótems de emergencia, con futuras instalaciones en otros puntos estratégicos de la provincia, incluidos parques urbanos y departamentos con actividad minera.

La obra se financia a través de un esquema de cooperación que combina fondos del sector minero —destinados al desarrollo comunitario— con recursos de San Juan Innova. Este modelo de inversión conjunta refleja una política de desarrollo territorial que articula la inversión en tecnología de seguridad con el fortalecimiento de las comunidades y la infraestructura crítica.

Con esta intervención, la provincia de San Juan da un paso significativo en la modernización y el fortalecimiento de su infraestructura fronteriza, transformando al Paso de Agua Negra en un corredor más seguro, conectado y resiliente, en beneficio de viajeros, transportistas y trabajadores que dependen de esta vía esencial para la integración regional.