Provinciales > Extraviada
Sanjuanino ofrece $1.000.000 de recompensa por su perra perdida en Santa Lucía
POR REDACCIÓN
La historia de Gonzalo Muñoz refleja la angustia de muchos dueños de mascotas cuando desaparecen. El sanjuanino perdió a su perrita llamada Marrona el pasado lunes 1 de septiembre en el barrio Vistas del Este, en Santa Lucía, y desde entonces no ha dejado de buscarla. “Tengo siete perros, ella nació en mi casa, es hija de la madre que todavía vive conmigo. Hoy somos seis, pero quiero volver a ser siete”, relató a DIARIO HUARPE.
Marrona tiene un año y medio, es de tamaño pequeño, de color marrón oscuro, con orejas más claras y una pequeña mancha blanca en el pecho. “Es chiquita, muy flaquita y con gente desconocida suele ser muy asustadiza. Cuando tiene miedo se esconde y anda con la cola entre las patas”, detalló Muñoz.
Según contó, ese día estaba en plena mudanza y decidió dejar a tres de sus perros en la casa de una conocida para evitar que se escaparan mientras movía las cosas. “Cuando volví no estaba. Me dijeron que escucharon a otro perro ladrándole y después un llanto. Desde ahí no la vi más”, recordó.
La búsqueda fue intensa y lo llevó a ofrecer una recompensa de un millón de pesos para quien pueda devolverla. “Sí, dispongo del dinero y el pago es inmediato" destacando que no hay límite ni frontera cuando uno ama a los animales.
Con evidente emoción, Muñoz agregó: “La tengo desde que nació, me entraba en la mano. Para mí y mis seis perros más, ella es parte de mi familia”.
El sanjuanino pidió colaboración a la comunidad para difundir el caso y aportar cualquier información que pueda dar con el paradero de Marrona. “Me dijeron que quizás la vieron en una finca de Santa Lucía o en Chimbas, pero nada concreto. Ya van dos semanas y puede estar en cualquier lado”, lamentó.
Para quienes puedan aportar datos o dar con Marrona, el contacto de Gonzalo es: 264 459 9090.
DIARIO HUARPE recibió múltiples reclamos por tareas de poda realizadas por la empresa RESERV en distintos barrios del Gran San Juan, fuera del período habitual. Desde la Secretaría de Ambiente aclararon que los trabajos están autorizados por resolución excepcional hasta el 31 de octubre, con foco en la seguridad del tendido eléctrico.