La historia de Gonzalo Muñoz refleja la angustia de muchos dueños de mascotas cuando desaparecen. El sanjuanino perdió a su perrita llamada Marrona el pasado lunes 1 de septiembre en el barrio Vistas del Este, en Santa Lucía, y desde entonces no ha dejado de buscarla. “Tengo siete perros, ella nació en mi casa, es hija de la madre que todavía vive conmigo. Hoy somos seis, pero quiero volver a ser siete”, relató a DIARIO HUARPE.

Marrona tiene un año y medio, es de tamaño pequeño, de color marrón oscuro, con orejas más claras y una pequeña mancha blanca en el pecho. “Es chiquita, muy flaquita y con gente desconocida suele ser muy asustadiza. Cuando tiene miedo se esconde y anda con la cola entre las patas”, detalló Muñoz.

Según contó, ese día estaba en plena mudanza y decidió dejar a tres de sus perros en la casa de una conocida para evitar que se escaparan mientras movía las cosas. “Cuando volví no estaba. Me dijeron que escucharon a otro perro ladrándole y después un llanto. Desde ahí no la vi más”, recordó.

La búsqueda fue intensa y lo llevó a ofrecer una recompensa de un millón de pesos para quien pueda devolverla. “Sí, dispongo del dinero y el pago es inmediato" destacando que no hay límite ni frontera cuando uno ama a los animales.

Con evidente emoción, Muñoz agregó: “La tengo desde que nació, me entraba en la mano. Para mí y mis seis perros más, ella es parte de mi familia”.

El sanjuanino pidió colaboración a la comunidad para difundir el caso y aportar cualquier información que pueda dar con el paradero de Marrona. “Me dijeron que quizás la vieron en una finca de Santa Lucía o en Chimbas, pero nada concreto. Ya van dos semanas y puede estar en cualquier lado”, lamentó.

Para quienes puedan aportar datos o dar con Marrona, el contacto de Gonzalo es: 264 459 9090.