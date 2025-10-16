La Municipalidad de Santa Lucía anunció la apertura de la convocatoria artística para participar en la Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025, una de las celebraciones culturales más tradicionales del departamento.

La propuesta está dirigida a artistas locales vinculados a la música y la danza, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y ofrecer un espacio de visibilidad a los talentos santaluceños.

Quienes deseen participar podrán completar el formulario de inscripción online a través del enlace oficial https://forms.gle/Kk8gXBfDZmrUW11k8

Además, las inscripciones presenciales estarán habilitadas hasta el 28 de noviembre de 2025, de 7:30 a 13:30 horas, en la Dirección de Cultura, ubicada en Córdoba 2137 Este.

Desde el municipio recordaron que el proceso de selección se llevará a cabo conforme a los rubros disponibles y a la programación prevista para la edición 2025 de la fiesta.

La Fiesta Nacional de Santa Lucía se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario provincial, con presentaciones musicales, espectáculos de danza, muestras culturales y actividades para toda la familia. Este año, la organización está a cargo de la Municipalidad de Santa Lucía, encabezada por el intendente Juan José Orrego.

Convocan para representar a Santa Lucía en la FNS 2025

El municipio de Santa Lucía convocó a los artistas del departamento que no fueron seleccionados como titulares en el staff de la Fiesta Nacional del Sol. Quienes formen parte del ambiente de la danza podrán representar al departamento en la edición 2025, sobre el escenario “La Peña”.

Para participar, deberán completar el formulario disponible en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedIfOP_hXLHri8Onfu-7iNxk_VdoUBKAIvZCyKDEFxbcSX5Q/viewform con sus datos personales y asegurarse de que la información de contacto sea correcta