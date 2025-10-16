El personal policial de la Motorizada Nº2 protagonizó una intervención crucial este jueves, que concluyó con la aprehensión de un sujeto acusado de ejercer violencia de género contra su expareja en el departamento Rawson. El operativo se desplegó tras un llamado de auxilio emitido por una mujer, que activó el protocolo del Centro de Información y Seguridad (CISEM).

La comisión policial, integrada por el Cabo Lucas Quiroga y el Cabo Primero Eduardo Escudero, se dirigió con urgencia a la calle Valle Fértil, en el límite del barrio San Ricardo. Allí, los uniformados tomaron contacto con la damnificada, identificada como Sonia Fernández, una mujer de 44 años con domicilio en Valle Fértil al 1800, en Villa Krause.

En el interior de esta habitación se habría producido el hecho de agresión y amenazas por parte del sujeto detenido.

La señora Fernández relató a los efectivos que había logrado alejarse de su vivienda por unas cuadras y que en ese momento se encontraba acompañada por menores a su cargo. En su declaración, expuso que momentos antes había sido víctima de una agresión física y de graves amenazas de muerte proferidas por su expareja, Luis Emilio Navarro, de 49 años. Las características y la descripción proporcionada por la víctima fueron determinantes para la rápida identificación del agresor.

Con la información recabada, la patrulla se movilizó de inmediato al domicilio de la denunciante en busca del acusado. Al llegar a la zona, los agentes observaron al hombre, cuyas características coincidían plenamente con la descripción aportada, parado en la puerta de la casa. Los policías se acercaron con la intención de entrevistarlo y verificar la situación.

No obstante, la aproximación de los uniformados generó una reacción hostil en Navarro. Apenas los efectivos intentaron dialogar con él, el sujeto adoptó una actitud de molestia y comenzó a proferir una serie de insultos e improperios dirigidos directamente al personal policial. Ante la flagrante falta de respeto y la resistencia, y en el marco de la denuncia previa por agresión y amenazas, los agentes procedieron a la inmediata aprehensión del ciudadano Navarro.

Una vez concretada la detención, los efectivos de la Motorizada Nº2 solicitaron las directivas correspondientes a la Base Acusatoria. Desde allí, el doctor Santiago Bruno tomó conocimiento de los hechos y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, dada la inmediatez y la claridad de la comisión del delito denunciado. El detenido fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, quedando a disposición de la Unidad Fiscal para su correspondiente proceso judicial, enfrentando cargos por la agresión y las amenazas perpetradas contra su expareja y por resistencia a la autoridad.