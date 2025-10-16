Un estudiante del IPET 267 de Bell Ville fue grabado durante un viaje de egresados en Bariloche usando un disfraz que simulaba a una “mujer violada”, con un vestido roto, manchas rojas en el cuerpo y la palabra “violada” escrita en la espalda, mientras sus compañeros se reían y realizaban gestos que banalizan la violencia de género.

Frente a la viralización de las imágenes, los alumnos de la división del involucrado emitieron un comunicado disculpándose públicamente, señalando que el hecho estaba desligado de la institución y no representaba los valores de la escuela: “Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”.

Publicidad

Por su parte, otra división del IPET 267 emitió un mensaje más severo, expresando su repudio absoluto y calificando el hecho como “violencia contra nuestros cuerpos” y “una manera de naturalizar las violencias en la sociedad”. Los estudiantes solicitaron la intervención de las autoridades escolares para tomar medidas concretas contra los responsables.

La directora del IPET 267, Cecilia Miatelo, aseguró que la institución está “absolutamente conmocionada” y reiteró que el viaje fue una actividad privada pagada y organizada por los padres, sin vínculo institucional con la escuela. Sin embargo, reconoció que el episodio evidencia limitaciones en la internalización de los aprendizajes de Educación Sexual Integral (ESI): “Hay algo que estos alumnos no han aprendido o estos aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos”.

Publicidad

Miatelo confirmó que los estudiantes regresarán a clases el próximo lunes, cuando la institución evaluará la situación, dialogará con los involucrados y determinará la cantidad de participantes y las circunstancias exactas del hecho. También adelantó que se analizarán medidas reparadoras y se reforzará la formación en valores y convivencia escolar.

La comunidad educativa y los alumnos manifestaron su apoyo a la escuela y a los docentes, y calificaron a los responsables como “irresponsables que dejaron expuesta a la institución” ante la viralización en redes sociales.