Local gastronómico busca jefe de cocina en San Juan
Una nueva oportunidad laboral se abrió en la provincia de San Juan para profesionales del ámbito gastronómico.Se encuentra activa la búsqueda de un jefe de cocina para incorporarse a un reconocido establecimiento del rubro.
El perfil solicitado requiere experiencia mínima de tres años en el área gastronómica, además de ser una persona proactiva, responsable y con capacidad para liderar equipos de trabajo. También se valorará que el postulante cuente con movilidad propia para facilitar su desempeño.
Los interesados deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: busquedapersonal.sj@gmail.com
La convocatoria está dirigida a personas con compromiso, creatividad y pasión por la cocina, dispuestas a asumir un rol clave dentro del equipo gastronómico.