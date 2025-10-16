Policiales > Golpe Interprovincial
La Policía de San Juan secuestró un auto clave en un robo millonario en Mendoza
POR REDACCIÓN
La Policía de San Juan logró secuestrar un automóvil que estaba siendo buscado por la Justicia de Mendoza, al estar presuntamente implicado en un robo millonario ocurrido en la provincia vecina.
El hallazgo se produjo en un operativo realizado por personal policial sanjuanino, que dio con el rodado que poseía un pedido de secuestro activo. Aunque los detalles del robo millonario en Mendoza no fueron completamente precisados, la conexión del vehículo con un hecho de esa magnitud generó una inmediata articulación entre las fuerzas de ambas provincias.
Una vez encontrado, el automóvil fue trasladado a una dependencia policial local, donde quedó bajo custodia y a disposición de la Unidad Fiscal y Judicial de Mendoza que lleva adelante la investigación del hecho delictivo. Las autoridades judiciales mendocinas coordinarán ahora los pasos a seguir para el traslado del vehículo y su incorporación como prueba en la causa.
