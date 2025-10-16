Publicidad
Policiales > Golpe Interprovincial

La Policía de San Juan secuestró un auto clave en un robo millonario en Mendoza

El vehículo, que tenía pedido de secuestro de la justicia mendocina, fue encontrado por la policía sanjuanina.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Se sospecha que fue utilizado en un cuantioso robo.

La Policía de San Juan logró secuestrar un automóvil que estaba siendo buscado por la Justicia de Mendoza, al estar presuntamente implicado en un robo millonario ocurrido en la provincia vecina.

El hallazgo se produjo en un operativo realizado por personal policial sanjuanino, que dio con el rodado que poseía un pedido de secuestro activo. Aunque los detalles del robo millonario en Mendoza no fueron completamente precisados, la conexión del vehículo con un hecho de esa magnitud generó una inmediata articulación entre las fuerzas de ambas provincias.

Una vez encontrado, el automóvil fue trasladado a una dependencia policial local, donde quedó bajo custodia y a disposición de la Unidad Fiscal y Judicial de Mendoza que lleva adelante la investigación del hecho delictivo. Las autoridades judiciales mendocinas coordinarán ahora los pasos a seguir para el traslado del vehículo y su incorporación como prueba en la causa.

