Un fuerte accidente de tránsito se registró este jueves por la siesta en una de las esquinas más transitadas de San Juan. El hecho ocurrió cerca de las 14:25 horas en la intersección de avenida Libertador y España, y dejó como saldo a un motociclista con lesiones graves.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisaría 4º, un Chevrolet Aveo, conducido por Franco Joel Guerrero, de 45 años, circulaba por Libertador de este a oeste. En tanto, una motocicleta Gilera 150 cc guiada por Gustavo Daniel Tapia, también de 45 años, avanzaba por España en dirección norte a sur.

Aunque el cruce cuenta con semáforos en funcionamiento, por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron violentamente. Según el parte policial, la moto impactó con su frente contra el lateral derecho del auto y, tras el primer golpe, volvió a engancharse en el costado del vehículo, provocando que el motociclista cayera con fuerza sobre el asfalto.

Minutos después llegó una ambulancia del 107, cuyo personal asistió a Tapia y lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson. Allí fue diagnosticado con traumatismo encéfalocraneano con pérdida de conocimiento, fractura en el brazo izquierdo y múltiples golpes. El hombre quedó internado en observación.

Fuentes policiales confirmaron que el conductor del auto resultó ileso y colaboró con el procedimiento en el lugar del hecho.