El calendario escolar 2025 en la provincia de San Juan establece la finalización del dictado de clases para el viernes 19 de diciembre, de acuerdo con lo planificado por las autoridades educativas. Esta fecha forma parte del esquema general diseñado para cumplir con el objetivo de 190 días de clase, tal como lo establece el Consejo Federal de Educación.

La organización del año lectivo presenta variaciones según los diferentes niveles y modalidades educativas. Para el caso de la Educación Inicial, tanto de gestión estatal como privada, el segundo cuatrimestre se extiende desde el 21 de julio hasta el 12 de diciembre, siendo esta última la fecha de finalización del ciclo lectivo. La Educación Primaria, en sus modalidades estatal y privada, desarrolla su tercer trimestre desde el 16 de septiembre hasta el 19 de diciembre, aunque la finalización del ciclo lectivo está prevista para el 12 de diciembre.

En cuanto a la Educación Secundaria Orientada y Artística, el segundo cuatrimestre abarca desde el 23 de julio hasta el 15 de diciembre, con cierre del ciclo lectivo el 19 de diciembre. La Educación Secundaria Técnica y Agrotécnica tiene programado su tercer trimestre entre el 8 de septiembre y el 5 de diciembre, culminando el ciclo lectivo el 19 de diciembre.

Para la Educación Superior, el segundo cuatrimestre finaliza el 21 de noviembre, mientras que la Educación Especial concluye sus actividades el 12 de diciembre. La Educación No Formal de gestión privada extiende su segundo cuatrimestre hasta el 20 de diciembre, con finalización del ciclo lectivo el 19 de diciembre.