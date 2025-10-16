La Cámara Nacional Electoral revocó la resolución de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y ordenó reimprimir los afiches de La Libertad Avanza, incluyendo la foto de Diego Santilli y el nuevo orden de postulantes, tras la renuncia de José Luis Espert.

La medida busca garantizar que los votantes puedan consultar en los afiches la lista completa de candidatos y suplentes de manera clara y visible, tal como lo establece el Código Electoral Nacional, dado que las boletas no permiten reflejar todas las candidaturas por cuestiones de espacio.

Publicidad

La Junta Electoral provincial había rechazado inicialmente la actualización de los afiches, alegando falta de tiempo para su reimpresión, y había dispuesto exhibir los carteles con la información anterior. Sin embargo, la Cámara aclaró que, a diferencia de los talonarios de boletas, los afiches tienen contenido genérico e informativo que puede distribuirse por circuitos paralelos sin afectar la entrega del material esencial para las mesas de votación.

El fallo de la Cámara siguió la interpretación del fiscal electoral Ramiro González y puso fin a las controversias generadas tras la salida de Espert de la cabeza de la lista.

Publicidad

De este modo, los votantes utilizarán boletas con la imagen de Espert y Karen Reichardt, debido a que no había plazos suficientes para imprimir más de 14 millones de Boletas Únicas de Papel. Sin embargo, en las mesas de votación estarán los afiches actualizados con Santilli como cabeza de lista, garantizando la información correcta sobre el orden de los candidatos.