Desde el lunes 13 de octubre, nada se sabe de Alejandro Matías Fracaroli, un científico cordobés de 44 años que desapareció en la ciudad alemana de Karlsruhe. Investigador del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC), Fracaroli residía en Alemania desde septiembre y su desaparición generó conmoción tanto en Argentina como en el ámbito científico internacional.

El último contacto con él fue una videollamada con su pareja, Gabriela Furlan, durante la tarde del lunes. “La charla fue normal, no noté nada extraño”, relató Furlan a medios cordobeses. Minutos después de las 19, el celular del investigador se apagó y no volvió a encenderse. Desde entonces, su familia no ha logrado ubicarlo ni obtener información sobre su paradero.

Las autoridades consulares argentinas activaron de inmediato un pedido de búsqueda a la Policía alemana, que mantiene el caso como prioritario. “No hay registros de su ingreso en hospitales ni comisarías, y las cámaras de seguridad aún no aportaron datos relevantes”, señaló Mónica Balzarini, directora de Conicet Córdoba.

La búsqueda se concentra en el trayecto que Fracaroli habría hecho desde el complejo universitario hacia su domicilio. Según la reconstrucción de la policía, el científico subió a un colectivo para regresar a su casa, pero nunca llegó. Tras más de 70 horas de rastreos, no se han hallado indicios sobre su paradero.

La familia enfrenta la angustia desde Argentina y mantiene contacto permanente con las autoridades. Un primo del investigador, que vive en Alemania, colabora con la policía local para agilizar la investigación.

El Conicet Córdoba difundió su búsqueda en redes sociales con mensajes en español e inglés, pidiendo colaboración internacional. “Podría estar desorientado y no ser plenamente consciente de su situación actual”, señala el comunicado oficial.

Cualquier persona que tenga información puede comunicarse a los números habilitados: +34 634 64 10 75 o +49 155 6058 7656 (para quienes hablen alemán o inglés).