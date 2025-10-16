Una nueva oportunidad laboral se abrió para profesionales del ámbito farmacéutico en la provincia de San Juan. Desde Empleo San Juan informaron que se solicita un farmacéutico para dictar clases del sistema WinFarma, una herramienta integral de gestión utilizada en farmacias de todo el país.

La propuesta está orientada a quienes cuenten con conocimientos en el manejo del sistema y disponibilidad para trabajar los días sábados en turno mañana.

Publicidad

WinFarma es una plataforma de gestión farmacéutica que permite administrar inventarios, ventas, recetas y control de medicamentos, por lo que la búsqueda apunta a profesionales con experiencia práctica y capacidad para transmitir conocimientos de forma clara y didáctica.

Las personas interesadas pueden comunicarse para obtener más información o postularse a través del número de contacto (0264) 155020341.