Publicidad
Publicidad

Economía > Calendario

Anses: cronograma de pago de jubilados y pensionados en noviembre 2025

El organismo confirmó un incremento del 2,08% en haberes y mantiene el bono de $70.000 para los ingresos más bajos. La jubilación mínima llegará a $333.085,39, con un total de hasta $403.085,39 con el refuerzo.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Los haberes tendrán un ajuste del 2,08%, resultado de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Foto: Gentileza

El 16 de octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos para noviembre destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Este mes, los haberes tendrán un ajuste del 2,08%, resultado de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, según informó el Indec. Además, se mantendrá el bono de $70.000 que complementa los ingresos de quienes perciben los montos más bajos.

Publicidad

Como consecuencia de esta actualización, la jubilación mínima alcanzará los $333.085,39. Sumando el bono, el total a cobrar llegará hasta $403.085,39. Este bono se pagará de forma completa a quienes cobren la mínima, y de manera proporcional para aquellos con haberes superiores, hasta un límite establecido.

Según lo establecido en la Resolución 1091/2024, los jubilados y pensionados del SIPA con haberes mínimos cobrarán según la terminación del DNI en las siguientes fechas:

Publicidad
  • Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0
  • Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1
  • Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2
  • Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3
  • Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4
  • Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5
  • Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6
  • Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7
  • Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Por su parte, los beneficiarios que perciban haberes mayores a la jubilación mínima cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:

  • Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS