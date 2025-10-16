El 16 de octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos para noviembre destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Este mes, los haberes tendrán un ajuste del 2,08%, resultado de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, según informó el Indec. Además, se mantendrá el bono de $70.000 que complementa los ingresos de quienes perciben los montos más bajos.

Publicidad

Como consecuencia de esta actualización, la jubilación mínima alcanzará los $333.085,39. Sumando el bono, el total a cobrar llegará hasta $403.085,39. Este bono se pagará de forma completa a quienes cobren la mínima, y de manera proporcional para aquellos con haberes superiores, hasta un límite establecido.

Según lo establecido en la Resolución 1091/2024, los jubilados y pensionados del SIPA con haberes mínimos cobrarán según la terminación del DNI en las siguientes fechas:

Publicidad

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Por su parte, los beneficiarios que perciban haberes mayores a la jubilación mínima cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario: