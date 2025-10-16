El Gobierno nacional consiguió en septiembre un superávit fiscal primario de $696.965 millones, según informó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X.

El resultado se logró luego de un mes de fuerte contención del gasto público, lo que permitió que el Sector Público Nacional (SPN) alcanzara números positivos y se encamine a cumplir la meta establecida en el Presupuesto 2026, que fija un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI.

Con el dato de septiembre, el Gobierno acumula un resultado positivo del 1,3% del PBI en los primeros nueve meses del año, lo que marca —según el Ministerio de Economía— una señal de consolidación de la política fiscal que impulsa el Ejecutivo desde el inicio de la gestión.

En su publicación, Caputo destacó la importancia de mantener el equilibrio de las cuentas públicas y advirtió que el Gobierno “continuará garantizando el orden fiscal” frente a las presiones políticas por aumentar el gasto.

“Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden de las cuentas públicas”, señaló el ministro.

Desde el Palacio de Hacienda remarcaron que el ajuste del gasto se concentró principalmente en transferencias corrientes y subsidios económicos, mientras que los ingresos se mantuvieron estables gracias a la recuperación de la recaudación tributaria y los ingresos por derechos de exportación.

El resultado fiscal de septiembre se considera clave para el Ejecutivo, ya que refuerza el mensaje de disciplina y sostenibilidad presupuestaria que busca transmitir ante los mercados y los organismos internacionales, en medio del debate legislativo por el Presupuesto del año próximo.