Si buscas un postre argentino fácil de preparar que combine el clásico sabor de la chocotorta con una presentación individual y encantadora, esta receta de chocotorta en vasito es tu solución perfecta. Ideal para principiantes en la cocina y para quienes desean sorprender con un dulce rendidor que no falla.

Ingredientes para 2 porciones:

Para cremar necesitarás 100 ml de crema de leche para batir, 1 cucharada de azúcar y 1/2 cucharadita de esencia de vainilla. La base cremosa se completa con 100 g de queso blanco y 200 g de dulce de leche repostero, preferiblemente de tipo firme para mejor consistencia. El característico sabor chocolatoso lo aportan 60 g de galletitas de chocolate estilo Chocolinas, mientras que el baño se prepara con 40 ml de leche, 1 cucharada de Nesquik y 1/4 de cucharadita de café soluble instantáneo.

Preparación Paso a Paso:

El proceso comienza batiendo la crema de leche con el azúcar y esencia de vainilla hasta lograr un punto chantilly firme. Posteriormente, se incorpora el queso blanco y el dulce de leche repostero, mezclando hasta obtener una crema homogénea que se reservará para el armado.

El secreto del sabor intenso está en el baño de las galletitas: se calienta levemente en microondas la mezcla de leche, Nesquik y café soluble hasta disolver completamente. Cada galletita se sumerge brevemente en este líquido antes de disponerla en capas dentro de los vasos.

Armado y Presentación:

El montaje sigue una técnica de capas sucesivas: comenzando con galletitas humedecidas y trozadas, seguida de una generosa porción de la mezcla cremosa, repitiendo el proceso hasta completar tres niveles. La capa final de crema ofrece el lienzo perfecto para decorar con trozos de galletita, dulce de leche o cacao en polvo, permitiendo personalizar cada presentación según el gusto personal.

Tiempo de Reposo y Servicio:

La chocotorta en vasito requiere un mínimo de refrigeración de varias horas, aunque alcanza su punto máximo de sabor y textura cuando se deja reposar toda la noche. Esta característica la convierte en el postre perfecto para preparar con anticipación, garantizando una presentación impecable cuando llega el momento de servir.

Esta versión individual del clásico argentino no solo conserva todo el sabor tradicional sino que añade practicidad y un toque de elegancia, demostrando que los postres caseros pueden ser tanto deliciosos como visualmente atractivos con técnicas sencillas y accesibles para todos los niveles de experiencia culinaria.