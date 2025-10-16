Un siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde en el departamento Albardón dejó como saldo a una nene herida. El hecho se registró cerca de las 13:45 en la intersección de las calles Maestro Aciar y Florencio Varela, en la localidad de Campo Afuera.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 18º, una camioneta Toyota Hilux, conducida por Fernando Rodas, circulaba de sur a norte por calle Maestro Aciar cuando, a unos 100 metros de pasar la esquina con Florencio Varela, embistió a una niña que acababa de salir de la escuela.

La víctima, identificada como C.M.N., resultó con un corte a la altura de la ceja y varios golpes producto del impacto. Personal de emergencias médicas acudió al lugar y trasladó a la menor al hospital para su atención.

En el lugar trabajó el cabo Matías Calivar, primer interventor del hecho, junto a efectivos policiales que realizaron las pericias correspondientes y ordenaron el secuestro del vehículo involucrado.

La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y de la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, quienes determinarán las circunstancias en las que se produjo el accidente.