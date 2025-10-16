Publicidad
Publicidad

Policiales > Peligro

Una nena fue atropellada al salir de la escuela en Albardón

El hecho ocurrió este jueves por la tarde en Campo Afuera, Albardón. La menor fue embestida por una camioneta cuando regresaba de la escuela. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El hecho ocurrió justo cuando una gran cantidad de alumnos salían de clases. Foto: Gentileza.

Un siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde en el departamento Albardón dejó como saldo a una nene herida. El hecho se registró cerca de las 13:45 en la intersección de las calles Maestro Aciar y Florencio Varela, en la localidad de Campo Afuera.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 18º, una camioneta Toyota Hilux, conducida por Fernando Rodas, circulaba de sur a norte por calle Maestro Aciar cuando, a unos 100 metros de pasar la esquina con Florencio Varela, embistió a una niña que acababa de salir de la escuela.

Publicidad

La víctima, identificada como C.M.N., resultó con un corte a la altura de la ceja y varios golpes producto del impacto. Personal de emergencias médicas acudió al lugar y trasladó a la menor al hospital para su atención.

En el lugar trabajó el cabo Matías Calivar, primer interventor del hecho, junto a efectivos policiales que realizaron las pericias correspondientes y ordenaron el secuestro del vehículo involucrado.

Publicidad

La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y de la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, quienes determinarán las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS