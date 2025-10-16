La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a generar definiciones fuertes en medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales. En una rueda de prensa durante el 61° Coloquio de IDEA, la funcionaria apuntó contra los gobernadores de Provincias Unidas, quienes habían lanzado críticas al Ejecutivo tras el acuerdo con Estados Unidos.

Bullrich respondió directamente al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien había señalado que el Gobierno “cada tres meses le pide plata al Fondo Monetario y ahora al Tesoro de Estados Unidos”. Frente a esto, la ministra replicó: “Las provincias cada diez minutos le piden plata al Estado Nacional. Que pongan un poquito de voluntad para achicar el Estado, que cada vez es más grande, para lograr tener impuestos más competitivos. Bajan los impuestos nacionales, aumentan los impuestos en Santa Fe”.

La ministra también reclamó mayor coherencia en la relación entre Nación y provincias: “Si uno quiere ser federal, tiene que ser federal para los dos lados. Ser federal no significa que el Gobierno nacional le da a las provincias. Ser federal también significa que si tenemos un sistema como el que se propusieron en los pactos federales, bajen ingresos brutos y bajen impuestos que son absolutamente improductivos”.

Bullrich apuntó además contra el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, al recordar el caso de la empresa Mercado Libre. “Mercado Libre se fue de la capital de Córdoba porque le querían cobrar el nueve por ciento de impuestos, cuando se habían bajado los impuestos”, afirmó, y agregó: “Hay dos maneras. O uno baja el gasto o uno sube los impuestos. ¿Qué es mejor para la gente? Bajar el gasto, porque entonces queda más plata en los bolsillos de los ciudadanos”.

En su intervención, la funcionaria insistió en que las provincias deben acompañar el rumbo económico planteado por el Gobierno nacional: “No tienen que subir más impuestos, tienen que ayudar. Entonces, ¿quieren que no tengamos que ir al Tesoro norteamericano? Bueno, ayuden a que la Argentina sea más competitiva”.

Consultada sobre la posibilidad de generar nuevos consensos con los gobernadores tras las elecciones de medio término, Bullrich aseguró que están “absolutamente abiertos” a buscar acuerdos. “Nosotros queremos hacer acuerdos, pero los acuerdos tienen que ser para cambiar. Si, por ejemplo, nosotros bajamos un impuesto y las provincias suben ese impuesto, vamos por caminos distintos”, sostuvo.

Por último, Bullrich planteó la necesidad de “un Estado más razonable” y subrayó que la gobernabilidad debe construirse “entre todos”. “Queremos gobernabilidad, pero esa gobernabilidad no es que se mire al Estado Nacional como una caja de plata para las provincias, sino que la gobernabilidad sea qué hace cada uno para que el país salga adelante”, concluyó.