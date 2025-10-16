Este 16 de octubre se cumple un año de la muerte de Liam Payne, el exintegrante de One Direction, quien cayó desde el tercer piso del hotel CasaSur de Palermo, en un episodio que la Justicia calificó como consecuencia de una crisis de salud mental agravada por el consumo de cocaína, alcohol y medicamentos psiquiátricos.

A un año de la muerte de Liam Payne en Palermo, su santuario en el lugar donde perdió la vida. (Foto gentileza)

El expediente, que lleva adelante el Tribunal Oral N°30 bajo la presidencia del juez Sergio Paduczak, tiene dos acusados principales: Braian Paiz, mozo de un restaurante de Puerto Madero, y Ezequiel Pereyra, empleado del hotel, ambos imputados por el delito de entrega de estupefacientes a título oneroso. Permanecen detenidos desde 2023: Paiz en una alcaidía de la Policía de la Ciudad en Chacarita y Pereyra en la cárcel de Marcos Paz.

La investigación reconstruyó las últimas horas de Payne en Buenos Aires. Según las pericias, el artista había mezclado whisky, champagne y sertralina, un antidepresivo de alto impacto, lo que generó alucinaciones e ideaciones suicidas. El fiscal Andrés Madrea, a cargo del caso, determinó que el músico fumó cocaína antes de morir y que su muerte se produjo cuando no tenía dominio sobre sus actos, con 2,7 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la habitación donde fue hallado, los peritos encontraron restos de cocaína y una televisión destruida. Horas antes del hecho, habían estado allí dos mujeres contratadas a través de internet y Rogelio Nores, un empresario argentino señalado como su contacto local. Nores fue inicialmente acusado de abandono seguido de muerte, pero la Cámara Criminal y Correccional Sala IV desestimó los cargos al considerar que Payne actuó “por su propia voluntad”.

El padre del cantante, Geoff Payne, declaró como testigo y apuntó contra Nores, quien (según la querella representada por Cheryl Cole, madre del hijo del músico) habría influido en las decisiones del artista durante su tratamiento de desintoxicación en Florida. Sin embargo, la Justicia archivó esa línea de investigación.

El juicio oral aún no tiene fecha confirmada, aunque las partes fueron notificadas en septiembre. La fiscal Graciela Gils Carbó estará a cargo de la acusación. Las familias, tanto en Argentina como en Reino Unido, esperan que el proceso judicial permita esclarecer por completo las circunstancias que rodearon la trágica muerte del artista británico.