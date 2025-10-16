En el marco de la audiencia de formalización que se llevó a cabo este jueves en Tribunales por el hecho de violencia de género que involucra al artista sanjuanino Juan Cruz Rufino, se reveló la prueba que grafica el nivel de desesperación de la víctima: el audio del llamado que hizo su pareja al 911 pidiendo ayuda.

La grabación, que fue clave en la presentación del caso, capturó el momento en que la víctima contactaba a Emergencias. En el audio, la mujer se escucha visiblemente agitada, entre lágrimas, intentando explicarle al operador policial lo que estaba sucediendo en el interior de su vivienda.

Con una voz que denotaba pánico, la mujer imploró la presencia de un móvil policial en el departamento ubicado en Chimbas, mientras su pareja se encontraba encerrado.

“Necesito un móvil. Él (Juan Cruz Rufino) está dentro del departamento y yo estoy afuera. Él está adentro, por favor necesito que vengan antes de que se vaya, se está golpeando. Por favor, es urgente, él está loco”, manifestó la mujer con desesperación al efectivo que la atendía.

El testimonio telefónico hizo un fuerte énfasis en la autolesión que estaría cometiendo Rufino. Esta descripción coincide con la información aportada por el fiscal a cargo de la investigación, Fernando Bonomo, quien señaló que el imputado presentaba "chichones en su cabeza" que, según la teoría fiscal, serían fruto de las autolesiones mencionadas en la llamada.

Luego del desesperado pedido, el operador consultó a la mujer si era necesaria la presencia de una ambulancia, a lo que ella contestó negativamente. Acto seguido, la comunicación se interrumpió. Este episodio de violencia de género se suma a otros detalles revelados en la investigación, que incluyen, según la denuncia, amenazas y haberla tomado del cuello.