Provinciales > Oferta laboral

Distribuidora de San Juan busca preventistas con experiencia

Una empresa sanjuanina abrió una convocatoria laboral para incorporar preventistas con más de dos años de experiencia en ventas. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La empresa ofrece remuneración acorde a las funciones, posibilidades de crecimiento profesional y un buen clima laboral. Foto: Gentileza

Una importante distribuidora de la provincia de San Juan lanzó una nueva búsqueda laboral para cubrir puestos de preventistas, orientada a personas con perfil comercial y experiencia comprobable en el rubro de ventas.

Los requisitos para postularse incluyen más de dos años de experiencia en ventas (excluyente), experiencia previa como preventista (deseable), movilidad propia tipo moto con documentación al día y estudios secundarios completos.

La empresa ofrece remuneración acorde a las funciones, posibilidades de crecimiento profesional y un buen clima laboral, apuntando a conformar un equipo comprometido con el desarrollo comercial y la atención al cliente.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico: reclutamientosanjuan.rrhh@gmail.com

