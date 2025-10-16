El piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir este viernes en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, la 19ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Será un fin de semana especial, ya que contará con el formato sprint, lo que implica una sola práctica libre y dos clasificaciones.

La actividad oficial para Colapinto comenzará a las 14:30 (hora argentina), cuando se realice la única práctica libre del fin de semana. En esa sesión, el joven de Alpine buscará dar varias vueltas y ajustar el rendimiento del monoplaza antes de la clasificación para la carrera sprint, programada para las 18:30.

El trazado texano, con 20 curvas y 5,116 kilómetros, es un escenario que le trae buenos recuerdos al argentino. Allí, el año pasado, cuando corría para Williams, protagonizó una gran remontada: partió 15° y terminó 10°, logrando su primer punto en la Fórmula 1.

Sin embargo, esta temporada la realidad es más compleja. Su Alpine ha mostrado un bajo rendimiento, siendo uno de los autos menos competitivos de la parrilla. Colapinto aún no consiguió sumar puntos, aunque su mejor actuación fue en el Gran Premio de Países Bajos, donde finalizó undécimo, a las puertas del top 10.

El GP de Estados Unidos llega en un momento decisivo del campeonato, a falta de seis fechas. El australiano Oscar Piastri (McLaren) lidera la tabla con 336 puntos, seguido por su compañero Lando Norris, a 22 unidades, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, intenta descontar los 63 puntos que lo separan de la cima.

Tras la jornada del viernes, la carrera sprint se correrá el sábado a las 14, seguida por la clasificación para la carrera principal a las 18. El Gran Premio de Estados Unidos se disputará el domingo a las 16 (hora argentina).