Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo ya descansan en La Bombonera
POR REDACCIÓN
Pasaron ocho días desde el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Russo y la herida por su partida, que enluta al fútbol argentino, aún está muy fresca. Sin embargo, en medio del dolor, comenzó a concretarse uno de los últimos deseos del recordado entrenador de Boca: parte de sus cenizas ya fueron esparcidas en el campo de juego de La Bombonera.
La noticia, confirmada por fuentes cercanas al club y la familia, da cuenta de que la voluntad de Russo de permanecer en el estadio donde alcanzó la gloria fue cumplida en una ceremonia íntima. De esta manera, el ídolo y exdirector técnico, que dejó una huella imborrable en la historia Xeneize, tendrá un descanso eterno en el césped que lo vio campeón.
Este emotivo acto marca el inicio de una serie de homenajes que el club de la Ribera prepara para honrar la memoria de uno de sus técnicos más queridos. Se espera que la familia complete el esparcimiento del resto de las cenizas en los próximos días, mientras se ultiman los detalles para el gran tributo que se realizará el próximo sábado.
