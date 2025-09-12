San Juan sumó su segunda medalla de oro en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) gracias al desempeño de la ciclista Maribel Aguirre. La deportista local se impuso en la prueba de contrarreloj individual, una disciplina en la cual la delegación sanjuanina siempre se destaca y esta vez no fue la excepción. A este triunfo se agrega al oro obtenido previamente por Thomás Castañeda, consolidando la impecable participación de los atletas de la región en el certamen nacional.

En la jornada inaugural de las competencias de ciclismo, el equipo de la provincia demostró su potencial. Aguirre se alzó con el primer puesto en su categoría, exhibiendo una gran habilidad y preparación. Por su parte, la ciclista Abril Capdevila consiguió una respetable quinta posición en la misma carrera, lo que subraya la solidez del equipo femenino en esta disciplina. Este éxito en el ciclismo ratifica la importancia de este deporte para la provincia, y resalta el talento de sus competidores.