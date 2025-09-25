Grandes barcos que conectan Asia con América transportan grandes volúmenes de mercadería de Shein a costos más accesibles, lo que permite que sus productos no solo lleguen a domicilio mediante courier, sino que también se comercialicen en locales del barrio porteño de Once.

En las vidrieras de estos comercios pueden encontrarse las mismas prendas, carteras virales, mochilas, peluches, juguetes y artículos de bazar que aparecen en la plataforma digital de Shein, con la ventaja de que los clientes pueden tocarlos y probarlos antes de comprar.

Además, los precios en los comercios físicos suelen ser hasta un 50% menores que en la aplicación, y algunos locales facilitan la comparación directa a través de códigos QR.

Los comerciantes describen la calidad de la ropa como media pero adecuada a su costo, y ofrecen facilidades como descuentos por compras al por mayor, cuotas sin interés y diversas opciones de pago.

Entre las ofertas destacadas, se venden carteras virales a $29.000, llaveros Labubu a $7.500, encendedores eléctricos a $3.300, botellas con personajes como Kuromi o Cinnamoroll por $6.000 y espejos LED con cambio de tono de luz a $12.000. También se ofrecen humidificadores, lámparas de silicona y peluches kawaii.

Los consumidores que recorren las calles de Once pueden adquirir estos productos sin trámites aduaneros ni esperas, a precios que en ocasiones superan en competitividad a los de las páginas online. Esta modalidad también se replica en barrios como Flores, donde se comercializan saldos de temporadas anteriores de marcas internacionales.

Shein distribuye su mercadería en Argentina principalmente mediante Mail Americas, empresa que reemplazó a Correo Argentino para el sistema puerta a puerta. Con este esquema de courier DDP (Delivery Duty Paid), Shein se encarga de los impuestos y el envío para que los paquetes lleguen sin trámites adicionales a los destinatarios.